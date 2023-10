Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Verkehrsunfallflucht In der Zeit von Donnerstag 26.10.2023 17:00 Uhr bis Samstag, 28.10.2023 12:00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Lastrup, Habichtweg gegen einen dort befindlichen Schuppen und entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Am Schuppen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei ...

