Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek OT Bühren - Zeugenaufruf nach Werkzeugdiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 17. Oktober 2023, 09.00 Uhr, und Montag, 30. Oktober 2023, 08.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Scheune im Grenzweg ein und entwendeten diverse MAKITA-Geräte. Geräte des Herstellers STIHL wurden am Tatort belassen.

In der Zeit zwischen Dienstag, 28. Oktober 2023, 18.00 Uhr, und Montag, 30. Oktober 2023, 07.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem CITROEN Jumper diverses Werkzeug. Der Transporter war im Tatzeitraum im Poggenschlatt auf einer Zufahrt abgestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell