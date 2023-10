Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 30.10.2023 bis 31.10.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit im Straßenverkehr -

Am Montag, 30.10.2023, gegen 17:20 Uhr befuhr ein 55-jähriger aus Barßel mit seinem PKW Opel die Westmarkstraße in Barßel. Beim Abbiegen in den Mühlenweg streift der PKW Opel den verkehrsbedingt wartenden PKW Ford eines 61-jährigen aus Barßel. Anschließend entfernte sich der PKW Opel vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Unfallverursacher konnte aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt werden. Es wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt offensichtlich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,29 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell