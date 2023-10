LPI-EF: Keine Beute dank Zivilcourage

Sömmerda (ots) - Mit einem spitzen Gegenstand sich ein Unbekannter an einem Auto in Sömmerda verewigt. Anfang der Woche hatte der 48-jährige sein Auto abgestellt. Als er Mittwochvormittag zu diesem zurückgekehrt war musste er feststellen, dass jemand die Motorhaube und die Seiten zerkratzt hatte. Er verständigte die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm. Der Randalierer konnte unerkannt fliehen und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. (SE) ...

