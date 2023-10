Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zusammenstoß mit Fußgänger

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es Mittwochnachmittag im Süden Erfurts. Eine 20-jährige Fußgängerin beabsichtigte an einer grünen Ampel über die Straße zu laufen. Während die junge Frau die Straße querte, wechselte die Ampel der Fußgänger auf Rot. Ein 85-jähriger Autofahrer bog von der Regierungsstraße in die Lutherstraße ein und übersah dabei die Fußgängerin. Der Senior konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu Zusammenstoß. Die junge Frau wurde hierbei leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. (SE)

