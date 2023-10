LPI-EF: Mit Falschgeld bezahlt

Erfurt (ots) - Im Erfurter Süden hatte ein Unbekannter sein Augenmerk auf die kleinen Dinge gelegt. In der Nacht zu Donnerstag machte sich der Dieb an einem Auto zu schaffen. Von der vorderen Stoßstange baute er den Radarsensor ab und steckte diesen ein. Mit seiner Beute und einem angerichteten Schaden im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro konnte der Dieb unerkannt flüchten. Die Polizei ermittelt im Fall des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE) Rückfragen bitte an: ...

