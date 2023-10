Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Misslungener Diebstahl

Erfurt (ots)

Großes vor hatte ein Dieb im Norden Erfurts. Sein Objekt der Begierde war nichts Geringeres, als ein Wohnmobil. Um an dieses zu kommen hatte er zunächst die Scheibe der Beifahrerseite zerstört und dann auf dem Fahrersitz Platz genommen. Es gelang ihm jedoch nicht den Motor zu starten. Um nicht ganz leer auszugehen versuchte er noch ein weiteres Fenster einzuschlagen, um in den hinteren Wohnbereich des Fahrzeugs zu gelangen. Doch auch dies misslang dem Unbekannten. So schaffte es der Langfinger glücklicherweise nicht sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Dennoch verursachte er einen Sachschaden in Höhe von über 700 Euro. (SE)

