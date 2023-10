Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zerstochene Reifen

Erfurt (ots)

Auf den Reifen eines Autos hatte es ein Unbekannter im Süden Erfurts abgesehen. Dieser zerstach einen Reifen des VWs einer 75-Jährigen und flüchtete anschließend unerkannt. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Selbiges Schicksal teilt ein 49-jähriger Autobesitzer aus Hochheim. Auch an seinem Fahrzeug hatte sich ein Unbekannter zu schaffen gemacht und zerstach gleich drei Reifen. Auch dieser Täter flüchtete anschließend unerkannt, nachdem er einen Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro verursacht hatte. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. (SE)

