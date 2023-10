LPI-EF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein fehlendes Ortseingangsschild sorgte bei dem ein oder anderen Autofahrer für Verwirrung. Am Dienstagabend war das Ortseingangsschild in Udestedt aus Richtung Eckstedt kommend, verschwunden. Unbekannte Täter haben das Schild abgerissen. Anschließend ließen sie es vor Ort zurück und flüchteten unerkannt. Beute machten sie somit nicht, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von 200 ...

