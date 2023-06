Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Versuchter Einbruch in Kita "Sternenstaub"

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (31.05.2023, 22 Uhr bis 01.06.2023, 7 Uhr) versucht, eine Eingangstür der Kita "Sternenstaub" am Paul-Gillet-Platz aufzuhebeln. Allerdings scheiterten sie und flüchteten ohne Diebesgut. Durch den Einbruchsversuch entstand am Verschließmechanismus ein Schaden von über 500.- Euro. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell