FW Menden: Feuerwehr erneut am Salzweg im Einsatz

Menden (ots)

Zu zwei Einsätzen musste die Feuerwehr Menden am heutigen Samstag zum Salzweg in Lendringsen ausrücken. Zunächst brannten ca. 10qm2 Waldfläche incl. eines Baumes gegenüber Haus-Nr. 54, nur ca. eine halbe Stunde später wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert. Ganz oben am Salzweg, neben einer Ruine stand ein Wohnwagen der brannte.

Der Einsatz wurde dadurch erschwert, dass die Einsatzkräfte zunächst einen steilen Weg erklimmen mussten. Hier zeigte sich, dass unser Unimog sehr nützlich für solche Einsatzstellen ist. Er konnte direkt zur Brandstelle gefahren werden, sodass keine langen Schlauchleitungen gelegt werden mussten. Lediglich die Mannschaft muss sich per pedes auf den Weg machen um die Metallteile beiseite zu ziehen, die zum Teil über dem Brandgut lagen.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache sowie die Löschgruppen Lendringsen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell