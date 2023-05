POL-OG: Offenburg - Auseinandersetzung

Ettenheim (ots) - Am Freitagabend wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Bahndamm" ein geparkter VW-Golf beschädigt, der Unfallverursacher war jedoch nicht mehr aufzufinden. Der weiße VW-Golf trug von dem Unfall Kratzspuren und rote Abtragungen davon. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die im Zeitraum von 17:15 Uhr bis 18:15 etwas bemerkt haben, werden ...

