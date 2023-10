Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

Uslar (La) - Am Samstagmittag, den 30.09.2023, zwischen ca. 13.00 Uhr und 13.30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Wiesenstraße in Uslar eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Dabei entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 5000,00 EUR. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Uslar (Tel.: 05571-80060) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell