Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Überholmanöver - Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

Sonntag, 01.10.2023 gegen 11:50 Uhr, Bundesstraße 445, Höhe Kalefeld

Am Sonntag, den 01.10.2023 kam es gegen 11:50 Uhr auf der B 445 in Höhe der Weißenwasserkirche (37589 Kalefeld) zu einem Verkehrsunfall. Laut Zeugenaussagen befanden sich auf der B 445 aus Echte kommend in Fahrtrichtung Bad Gandersheim mehrere PKW hinter einem Traktorgespann mit Anhänger. Dabei setzte der 38-jährige Führer eines weißen Honda Civic direkt nach dem vor ihm fahrenden PKW zu einem Überholmanöver an, obwohl er dabei augenscheinlich den Straßenverlauf nicht gänzlich einsehen konnte. Als sich der Fahrer des Hondas während seines Überholmanövers auf Höhe des Traktoranhängers befand, erkannte er zu spät, dass ihm ein dunkler PKW entgegenkam. Laut Zeugenaussagen konnte ein Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge nur verhindert werden, da der Fahrzeugführer des bislang unbekannten, dunklen PKW eine sofortige Vollbremsung einleitete. Bei dem Versuch, sich wieder nach rechts einzuordnen, touchierte der 38-jährige Fahrzeugführer des Honda Civic den Anhänger des Traktors. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten dabei verletzt. Am Honda Civic entstand leichter Sachschaden, der Anhänger des Traktors wurde dabei nicht beschädigt. Gegen den Fahrer des Honda besteht nun aufgrund seines Überholmanövers der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei eingeleitet. Die Polizei Bad Gandersheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder dem bislang unbekannten Fahrzeugführer des dunklen PKW geben können, sich telefonisch unter 05382-95390 beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden. (Ham)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell