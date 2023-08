Polizei Düsseldorf

POL-D: Unfallflucht in Hubbelrath - Pkw landet in Garten - Polizei fahndet nach Fahrer

Düsseldorf (ots)

Montag, 28. August 2023, 06:52 Uhr

Direkt neben einem Pool landete heute am frühen Morgen ein Daimler Geländewagen mitten in einem Garten. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Polizei fahndet nach dem Fahrzeugführer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Fahrer des Pkw auf dem Hülsdeller Weg in Fahrtrichtung Bergische Landstraße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dann von der Fahrbahn ab, fuhr durch eine Hecke und landete schließlich mitten in einem Garten neben einem Pool eines Grundstücks an der Bergischen Landstraße. Der Fahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Während der Aufräumarbeiten musste die Bergische Landstraße zeitweise gesperrt werden. Der Pkw wurde sichergestellt und durch einen Abschleppdienst geborgen. Um 10:33 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zum Fahrer dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell