Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In der Tür geirrt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Stadtgebiet, Samstag, 30.09.2023 (bei Dunkelheit)

NÖRTEN-HARDENBERG (pet)

Im Stadtgebiet Nörten-Hardenberg hat sich am späten Samstagabend ein Mann offensichtlich in der Adresse geirrt und an einer Haustür geklingelt. Diese Person wurde durch einen anderen Anwohner dabei beobachtet und angesprochen, woraufhin die klingelnde Person sofort die Flucht ergriff. Der Nachbar informierte daraufhin die Polizei und lief dem Flüchtenden anschließend nach. Beide Personen konnten später durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die flüchtende Person ortsfremd war und an der falschen Tür geklingelt hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell