POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Navigationssystem entwendet

Weiterstadt (ots) - Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt nach einem Raub, der am Dienstagmittag (31.1.) gegen 14.30 Uhr in der Straße "Im Laukesgarten" begangen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten die Kriminellen an der Haustür und gaben sich als Verkäufer oder Handwerker aus. Nachdem die ...

