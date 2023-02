Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Sicher auf dem Rad in die Schule

Schutzmänner vor Ort und Ordnungsamt kontrollieren Fahrräder

Groß-Zimmern (ots)

Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg führten Beamte der Polizei Dieburg, zusammen mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes von Groß-Zimmern und unterstützt von Lehrkräften der Alber-Schweitzer-Schule am frühen Mittwochmorgen (1.2.)Fahrradkontrollen durch.

Durch Sichtbarkeit Unfälle vermeiden, stellt insbesondere in der dunklen Jahreszeit einen wichtigen Baustein für den Schutz der jungen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer dar. So war es am heutigen Morgen vor der Schule in der Angelgartenstraße das Ziel der Kontrolle, die Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren, ihre Fahrräder in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen und mit ihnen über mögliche Gefahren im Straßenverkehr zu sprechen.

Die Ordnungshüter kontrollierten zahlreiche Fahrräder und stellten in diesem Zusammenhang 43 mangelhafte Beleuchtungen fest. Die Schülerinnen und Schüler haben nun Zeit, in den kommenden Tagen ihre Fahrräder verkehrssicher zu machen und bei dem Ordnungsamt Groß-Zimmern vorzuführen.

