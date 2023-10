Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Trunkenheitsfahrten in Folge

Bad Gandersheim (ots)

Sonntag, 01.10.2023 gegen 05:45 Uhr und erneut um 07:45 Uhr in 37581 Bad Gandersheim

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes kontrollierte die Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats am frühen Sonntagmorgen den 42-Jährigen Fahrzeugführer eines dunklen VW Passat im Stadtgebiet Bad Gandersheim. Da bei dem Mann starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, er jedoch körperlich nicht in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen, wurde ihm im Polizeikommissariat Bad Gandersheim eine Blutprobe entnommen. Durch die Beamt*innen wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, ebenfalls wurden sein Fahrzeugschlüssel und sein Führerschein sichergestellt. Nachdem der Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen wurde, kehrte er vermutlich zunächst fußläufig zu seiner Wohnanschrift zurück, um anschließend seinen PKW mittels Zweitschlüssel wieder in Betrieb zu nehmen. Durch den Tagesdienst der Bad Gandersheimer Polizei konnte er gegen 07:50 Uhr erneut fahrend angetroffen und kontrolliert werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihm wurde erneut eine Blutprobe entnommen, ebenfalls wurde sein Zweitschlüssel sichergestellt. Neben den 2 Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr besteht nun ebenfalls der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 42-jährigen Mann. (Ham)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell