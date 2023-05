Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bus streift Pkw

Weimar (ots)

Gegen 15:00 Uhr fuhr die 26-jährige Fahrerin eines Linienbusses die Straße "Zur Salzgasse" in Bechstedtedtstraß in Richtung Sohnstedt. In einer Kurve kam ihr ein Pkw Opel entgegen. Die Busfahrerin versuchte so weit wie möglich am rechten Fahrbahnrand zu fahren, touchierte aber trotzdem den entgegenkommenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

