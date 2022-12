Polizei Eschwege

POL-ESW: Erneut Zigarettenautomaten aufgebrochen (s. auch PM v. 07.12.22, 10:04 Uhr)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege und Witzenhausen

Am 08.12.22, um 12:23 Uhr, wird der Polizei in Witzenhausen gemeldet, dass ein Zigarettenautomat, der in der "Große Gasse" in Werleshausen an einer Hauswand angebracht war, entwendet wurde. Kurz darauf (12:27 Uhr) meldet ein weiterer Zeuge, dass am Fahrradweg von Werleshausen in Richtung Lindewerra hinter der dortigen Eisenbahnbrücke ein aufgebrochener Zigarettenautomat liegt.

Ein weiterer Aufbruch wird vergangene Nacht aus der Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege gemeldet. Um 02:09 Uhr wurde die Polizei in Eschwege darüber informiert, dass zwei männliche Personen, die zwei Taschen dabei haben, in Richtung "Schützengraben" flüchten. Diese hatten zuvor einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und den Inhalt an Zigaretten entnommen und gestohlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: - männlich, schmale Figur. Bekleidet mit dunklem Oberteil mit Kapuze und einer hellen Hose. - männlich, kräftige Gestalt, etwas kleiner. Bekleidet mit dunkler Hose und dunklem Oberteil.

Der Gesamtschaden dürfte in beiden Fällen zusammen bei ca. 2000 EUR liegen.

Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 sowie an die Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

