POL-ESW: Pressebericht vom 08.12.22

Eschwege (ots)

Wildunfälle

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Mühlhausen, der auf der B 249 zwischen Schwebda und Frieda unterwegs war. Das Reh lief nach dem Aufprall davon. Sachschaden am Fahrzeug: ca. 2000 EUR.

200 EUR Sachschaden entstanden bei einem Zusammenstoß mit einem Dachs, der auf der L 3241 in der Gemarkung von Weidenhausen von dem Pkw eines 71-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard erfasst wurde. Der Dachs entfernte sich anschließend.

Mehrere Gartenhausaufbrüche

In der Bremer Straße in Eschwege, im Bereich der sogenannten "Werra-Insel" wurden in den vergangenen Tagen drei Gartenhäuser aufgebrochen. Den Ermittlungen nach dürften sich die Taten zwischen dem 02.12.22 und dem 07.12.22 ereignet haben. Insgesamt waren drei Gartenhäuser betroffen, die unberechtigt und zum Teil gewaltsam geöffnet wurden. Aus einer der Hütten wurden ein Baustellenradio der Marke "Makita" entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird mit insgesamt ca. 1100 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Diebstahl eines E-Bike

Im Eibenweg in Wellingerode wurde in einem kurzen unbeaufsichtigten Moment ein E-Bike der Marke "Cube Stereo Hybrid" entwendet. Die Geschädigte hatte das Rad am 06.12.22, gegen 14:30 Uhr, in die Garage gestellt. Aus der noch geöffneten Garage wurde das E-Bike kurz darauf entwendet. Schaden: ca. 3900 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl aus Keller

Zwischen dem 16.11.22 und dem 07.12.22 wurden aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Sontra zwei Stofftaschen mit mehreren Artikeln (Weihnachtsgeschenke) gestohlen. Unter anderem Spielzeug von Playmobil und eine Puppe. Der Schaden wird mit 131,14 Euro angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fichtenstämme gestohlen

Am 07.12.22, um 04:37 Uhr, wurden aus einer Hofeinfahrt in der Hopfelder Straße in Hessisch Lichtenau zwei Fichtenstämme von je vier Metern Länge gestohlen. Die geschälten Baumstämme wurden in Richtung Hopfelder Straße geschleift, dort aufgeladen und abtransportiert. Der Schaden wird mit 200 EUR angegeben. Hinweise an die Polizei in Hess. Lichtenau unter Tel.: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall mit E-Scooter

Um 14:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 21-Jährige aus Heilbad Heiligenstadt mit ihrem E-Scooter die Ringstraße in Neu-Eichenberg. In einer Linkskurve kam sie mit dem Scooter ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch fuhr sie in eine Gartenhecke hinein, wodurch sie im Anschluss stürzte. Durch den Sturz zog sie sich eine Kopfplatzwunde zu, worauf sie zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand kein Sachschaden.

