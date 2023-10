Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt im Herforder Stadtgebiet - Festgenommener aus Haft entlassen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Herford - Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und das Polizeipräsidium Bielefeld geben bekannt, dass der zunächst tatverdächtige 42-jährige Herforder am Freitag, 29.09.2023, aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Nach neuen Erkenntnissen und Zeugenaussagen konnten die Verdachtsmomente gegen den 42-Jährigen nicht länger aufrechterhalten werden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Mordkommission "Eis" zu den Schussabgaben an der Diebrocker Straße am Sonntag, 24.09.2023, dauern an.

Erste Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5611008

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545

