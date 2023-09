Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und dem Polizeipräsidium Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt im Herforder Stadtgebiet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Herford - Nach mehreren Schussabgaben auf der Diebrocker Straße am Sonntag, 24.09.2023, nahmen Polizeibeamte drei tatverdächtige Männer fest. Eine Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 48-jähriger Herforder gegen 16:00 Uhr in seinem Mercedes auf der Engerstraße, als ihm ein Wagen mit ihm drei bekannten Personen entgegenkam. Der 48-Jährige folgte nach Aufforderung dem Trio bis in die Diebrocker Straße und verständigte zeitgleich die Polizei.

An der Diebrocker Straße verließen die Männer das Fahrzeug und gingen mit Schlagwerkzeugen auf den Mercedes zu. Der Herforder fuhr daraufhin in seinem Wagen in Richtung eines Kreisels am Westring. Das Trio nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Im Bereich des Kreisels schoss einer der Tatverdächtigen mit einer Schusswaffe mindestens drei Mal auf den Mercedes, verfehlte diesen jedoch. Der Herforder blieb unverletzt.

Die aufgrund des Notrufs herbeigerufenen Einsatzkräfte nahmen am Tatort drei Tatverdächtige fest. Sie brachten die 42-, 40- und 25-jährigen Herforder auf die Polizeiwache. Die beiden 40- und 25-Jährigen wurden nach Feststellung der Personalien entlassen.

Mithilfe eines Diensthundes fanden die Beamten die Tatwaffe im näheren Umfeld. Sie wurde sichergestellt.

Die Mordkommission "Eis" bestehend aus Bielefelder und Herforder Beamten hat unter der Führung von Kriminalhauptkommissar Stefan Esdar die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Kriminalbeamten gehen davon aus, dass andauernde Streitigkeiten zwischen zwei Großfamilien Auslöser der aktuellen Auseinandersetzung sein könnten.

Im Verlauf des Wochenendes war es bereits zu gegenseitigen Körperverletzungen zwischen den Familienmitgliedern sowie einer Sachbeschädigung an einem Geschäftsgebäude gekommen.

Der 42-jährige Herforder wird am heutigen Tag dem Haftrichter wegen versuchten Totschlags vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell