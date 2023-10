POL-BI: Eigentümer eines Mountainbikes gesucht

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Wegen eines geöffneten Fensters im Erdgeschoss, gelang es einem Einbrecher am Sonntag, 01.10.2023, an der Siegfriedstraße zwei Handys und eine Geldbörse zu erbeuteten. Während ein Bewohner noch in dem Mehrfamilienhaus, in Nähe der Einmündung der Ernst-Rein-Straße, schlief, hatte ein 25-Jähriger ein Fenster dieser Wohnung zum Lüften geöffnet und den Raum verlassen. Diese ...

mehr