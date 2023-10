POL-BI: Streit wegen blockierter Ausfahrt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Nach einem ersten Kontakt mit zwei Tatverdächtigen an einer Parkbank, soll ein 37-Jähriger aus Verl am Sonntag, 01.10.2023, an der Straße Am Güterbahnhof ausgeraubt worden sein. Der 37-Jährige hielt sich an einer Parkbank an der Mindener Straße auf, als ihn zwei Unbekannte nach Zigaretten fragten. Wenig später ging er über die Jöllenbecker Straße in Richtung Boulevard. Plötzlich attackierten ihn die beiden Unbekannten ...

