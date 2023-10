Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub in Bahnhofnähe

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nach einem ersten Kontakt mit zwei Tatverdächtigen an einer Parkbank, soll ein 37-Jähriger aus Verl am Sonntag, 01.10.2023, an der Straße Am Güterbahnhof ausgeraubt worden sein.

Der 37-Jährige hielt sich an einer Parkbank an der Mindener Straße auf, als ihn zwei Unbekannte nach Zigaretten fragten. Wenig später ging er über die Jöllenbecker Straße in Richtung Boulevard. Plötzlich attackierten ihn die beiden Unbekannten gegen 04:00 Uhr Am Güterbahnhof. Bei einer Rangelei nahmen sie ihm seine schwarze Geldbörse und sein schwarzes Samsung A34 ab und entfernten sich.

Der Mann beschrieb die beiden Räuber, von denen einer einen dunklen Rucksack der Marke Asics trug:

Der eine Mann soll 150 cm groß gewesen und Südosteuropäer sein. Er hatte kurze Haare und trug ein helles Basecap ein dunkles Oberteil und eine helle dreiviertellange Hose.

Der zweite Mann soll etwa 170 cm groß und Südosteuropäer sein. Er hatte einen Dreitagebart und trug ein dunkles Oberteil und eine dunkle Hose.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell