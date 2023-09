Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter schlägt Busscheibe ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen-

Montagmittag, 11.09.2023, beschädigte ein Täter in der Heeper Innenstadt mutwillig die Scheibe eines Busses. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Fahrgast eines Busses stieg gegen 12:15 Uhr an der Haltestelle Salzufler Straße, die sich an der Hillegosser Straße befindet, aus. Beim Aussteigen verhielt sich der Mann aggressiv und schlug dem Busfahrer mit der Hand gegen die Cappy. Vor dem Bus holte er unvermittelt aus und warf einen Gegenstand gegen die Bustür, so dass die Scheibe splitterten und ein Schaden von circa 3000 Euro entstand. Der Täter lief in Richtung Salzufler Straße davon.

Der Busfahrer beschrieb den Täter als afrikanisch aussehend, etwa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß und schlank. Er hatte kurze schwarze Haare, ein gepflegtes Äußeres und trug ein weißes Hemd sowie ein Sakko.

Die Polizei sucht Zeugen, die gebeten werden Hinweise an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu geben.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell