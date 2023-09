POL-BI: Diebstahl aus Weinstand missglückt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In der Niedernstraße ist eine Zeugin am Montagnachmittag, 11.09.2023, auf einen Ladendieb aufmerksam geworden. Mit einem Ladendetektiv wurde der polizeibekannte Bielefelder in einem nahegelegenen Drogeriemarkt gestellt. Dort hatte er bereits wegen Ladendiebstahls ein Hausverbot erhalten. Eine 19-jährige Bielefelderin bemerkte gegen 16:50 Uhr, wie ein Mann Kleidungsstücke in ...

mehr