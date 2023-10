Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy und E-Scooter erbeutet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Eine Gruppe von sechs Männern soll am frühen Sonntagmorgen, 01.10.2023 einem betrunkenen Bielefelder sein iPhone 14 Pro und seinen E-Roller abgenommen haben.

Der 34-jährige Bielefelder rief die Polizei in die Große-Kurfürsten-Straße. Er gab an, sich gegen 02:30 Uhr vor einer dortigen Bar, an der Einmündung der Mindener Straße, aufgehalten zu haben. Dort seien sechs Unbekannte auf ihn zugekommen und hätten sich mit ihm unterhalten. Nachdem das Gespräch beendet und die Gruppe verschwunden war, bemerkte der betrunkene 34-Jährige, dass ihm sein Handy und sein E-Scooter gestohlen wurden.

Er war der Meinung, bei den sechs Tatverdächtigen soll es sich um Personen aus dem nordafrikanischen Raum handeln. Weiter konnte er die Männer nicht beschreiben.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

