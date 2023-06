LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Greiz (ots) - Wünschendorf: Erneut meldete eine Mitarbeiterin den Einbruch in die Gaststätte am Märchenwald in Wünschendorf, so dass die Greizer Polizei die Ermittlungen aufnahm. So verschafften sich unbekannte Täter in Zeitraum vom 27.06.2023 - 28.06.2023 gewaltsam Zugang zur Gaststätte und verursachten dabei Sachschaden. Zum Beutegut können noch keine abschließenden Auskünfte gegeben werden. Bereits in der ...

