Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Einbruch in Märchenwald-Gaststätte

Greiz (ots)

Wünschendorf: Erneut meldete eine Mitarbeiterin den Einbruch in die Gaststätte am Märchenwald in Wünschendorf, so dass die Greizer Polizei die Ermittlungen aufnahm. So verschafften sich unbekannte Täter in Zeitraum vom 27.06.2023 - 28.06.2023 gewaltsam Zugang zur Gaststätte und verursachten dabei Sachschaden. Zum Beutegut können noch keine abschließenden Auskünfte gegeben werden. Bereits in der Nacht vom 17.06.2023 zum 18.06.2023 waren Einbrecher bei der Gaststätte am Werk. Die Greizer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Tel. 03661 / 6210. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell