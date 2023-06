Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brennendes Plakat - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Kurz nach Mitternacht (29.06.2023) stellte eine Polizeistreife in der Johannes-R.-Becher-Straße ein brennendes Plakat fest, welches an einem Lichtmast angebracht war. Offensichtlich setzten unbekannte Täter das Plakat einer Partei in Brand, so dass dieses gänzlich zerstört wurde. Weiterer Sachschaden entstand zum Glück nicht. Die Ermittlungen zur Tat hat die Kriminalpolizei übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegengenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell