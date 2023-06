Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 34-Jährigen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Polizeistreifen rückten heute Nacht (28.06.2023), kurz vor 02:00 Uhr in die Straße der DSF aus, nachdem Anwohner von dort eine Unfallflucht meldete. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer eines Pkw Skoda kurz zuvor mehrfach die genannte Straße auf und abfuhr. In der Folge kollidierte er mit einem großen Papiercontainer und einem Streukasten, welcher in einer dortigen Wendeschleife aufgestellt war. Anschließend entfernte sich der Skoda pflichtwidrig von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der alkoholisierte Fahrer an seiner Wohnanschrift gestellt werden. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Verfahren. Der Skoda selbst wies enorme Schäden auf. (RK)

