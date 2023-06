Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen Mercedes-Fahrer

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Das ein beschädigter Mercedes Vito mit Warnblinkanlage und ausgelöstem Airbag an einer Leitplanke in der Unteren Haardt in Zeulenroda-Triebes stand, meldete gestern Abend (27.06.2023), gegen 22:40 Uhr ein Zeuge der Greizer Polizei. Zudem wurde bekannt, dass sich der Fahrer soeben zu Fuß vom Unfallort in ein angrenzendes Waldstück entfernte. Die alarmierten Polizeibeamten fanden letztlich den 25-jährigen Fahrzeugführer. Dieser stand mit knapp drei Promille nicht ganz unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Zudem verlief ein Drogentest positiv. Wie durch ein Wunder blieb der 25-Jährige augenscheinlich unverletzt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (KR)

