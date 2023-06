Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl auf Baumarktparkplatz

Gera (ots)

Gera: Kurz vor 12:00 Uhr am gestrigen Tag (27.06.2023) machte sich ein bislang unbekannter Dieb an einem auf einem Baumarktparkplatz am Elsterdamm abgestellten Pkw Opel zu schaffen. Die 38-jährige Fahrzeugführerin befand sich für wenige Minuten in dem Baumarkt. Der Dieb verschafften sich schließlich gegen 11:54 Uhr Zugang zum Fahrzeug und stahl daraus den Rucksack sowie die Jacke und das Handy der 38-Jährigen. Ein Zeuge bemerkte die Tat und informierte die Polizei. Trotz eingeleiteter Fahndung gelang es nicht, den Täter zu stellen. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Dieb geben können.

Personenbeschreibung: männlich, 165 - 170 cm groß, Schnauzbart, helle Bekleidung, orangefarbene/rosa Tasche.

Hinweise nimmt die Geraer Polizei unter der Tel. 0365 / 829- 0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell