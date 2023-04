Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Motorradfahrerin übersehen + Mutmaßlichen Einbrecher gestellt + Haushaltsgeräte geklaut + Polizei codiert wieder Fahrräder

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 24.04.2023

Friedberg: Motorradfahrerin übersehen

Auf der L3351 zwischen Dorheim und Friedberg kollidierte am Sonntagnachmittag (23.04.2023) eine aus Friedberg stammende, 31-jährige Motorradfahrerin mit dem blauen VW eines 45 Jahre alten Mannes aus Bad Nauheim. Die Bikerin erlitt dabei schwere Verletzungen, sodass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 15.25 Uhr war der Autofahrer in Richtung Friedberg unterwegs gewesen, als er wenige Hundert Meter nach dem Dorheimer Ortsausgang an einem Feldweg anhielt, um den folgenden Verkehr passieren zu lassen und anschließend sein Fahrzeug zu wenden. Nach bisherigem Kenntnisstand übersah er dabei die Frau, die auf ihrer Maschine in Richtung Dorheim unterwegs gewesen war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau von ihrem Motorrad und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Die beiden nicht mehr verkehrstüchtigen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Karben: Mutmaßlichen Einbrecher gestellt

Kurzerhand selbst stellte der 39-jährige Bewohner eines "Auf der Warte" gelegenen Einfamilienhauses am späten Freitagabend einen mutmaßlichen Einbrecher und übergab diesen dann der Polizei. Gegen 22.40 Uhr war hatten die Geschädigten beobachtet, wie sich ein fremder Mann auf ihrem Grundstück aufhielt, um sich auf deren Terrasse umzusehen und einen Blick ins Hausinnere zu werfen. Als der Tatverdächtige bemerkte, dass er aufgeflogen war, nahm er die Beine in die Hand und rannte in Richtung Straße davon. Ein Geschädigter nahm die Verfolgung auf und schnappte sich den 29-jährigen Karbener, den man anschließend der zwischenzeitlich verständigten Polizeistreife übergab. Die Beamten nahmen den offenbar unter Alkoholeinfluss stehenden Beschuldigten zur erkennungsdienstlichen Behandlung erst einmal mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er schließlich wieder gehen. Die Ordnungshüter leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchs ein.

Nidda: Haushaltsgeräte geklaut

Im Laufe des vergangenen Wochenendes entwendeten Unbekannte aus einem Lagerraum eines Geschäft in der Borsdorfer Zeppelinstraße verschiedene Haushaltsgeräte im Wert von etwa 10.000 Euro. Zu dem Diebesgut zählen unter anderem mehrere Wasch- und Spülmaschinen sowie Kühlschränke. Aktuell unklar ist, wie es den Langfingern zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (10 Uhr) gelungen war, sich Zutritt in das Gebäude zu verschaffen. Hinweise erbittet die Polizei in Nidda unter Tel. 06042/9648-180.

Büdinger Polizei codiert wieder Fahrräder

Die Büdinger Polizei bietet im Mai zwei Termine zur Fahrradcodierung. Für die Teilnahme ist, wie immer, die vorherige Anmeldung erforderlich. Interessierte werden gebeten, montags bis freitags zwischen 09 Uhr und 12 Uhr unter Tel. 06042/9648-158 (Achtung, neue Nummer!) einen Termin zu vereinbaren.

Die Veranstaltungen auf dem Gelände der Büdinger Polizeistation (An der Saline 40) finden statt

am Mittwoch, 03. Mai zwischen 09 Uhr und 17 Uhr

sowie am

Mittwoch, 10. Mai zwischen 09 Uhr und 17 Uhr

Bitte beachten:

Zur Codierung bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig! Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist materialbedingt derzeit nicht möglich.

Warum codieren? Polizeibeamte versehen Ihren Fahrradrahmen in einem speziellen Verfahren mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der aufgebrachte Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau