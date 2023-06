Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Polizeibeamten

Gera (ots)

Gera: Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Polizeifahrzeug kam es gestern Abend (27.06.2023, gegen 19:15 Uhr) in Gera-Lusan. Im Rahmen einer Einsatzfahrt mit Sonder- und Wegerechten kollidierte der Streifenwagen in der Heeresbergstraße / Überfahrt zur Vogtlandstraße mit einer Verkehrsinsel und in der Folge mit einer darauf befindlichen Straßenlaterne. Schwer verletzt wurden die beiden Polizeibeamten (23, 28) in ein Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Dienstfahrzeug musste zudem abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden von der Autobahnpolizei übernommen. (KR)

