LPI-G: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Gera (ots) - Gera: Kurz vor 12:00 Uhr am gestrigen Tag (27.06.2023) machte sich ein bislang unbekannter Dieb an einem auf einem Baumarktparkplatz am Elsterdamm abgestellten Pkw Opel zu schaffen. Die 38-jährige Fahrzeugführerin befand sich für wenige Minuten in dem Baumarkt. Der Dieb verschafften sich schließlich gegen 11:54 Uhr Zugang zum Fahrzeug und stahl daraus den Rucksack sowie die Jacke und das Handy der ...

