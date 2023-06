Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Apotheke

Gera (ots)

Großenstein: Mehrere Polizeistreifen fuhren heute Nacht (29.06.2023) nach Großenstein, nachdem von dort gegen 03:20 Uhr der Einbruch in eine Apotheke am Südrand mitgeteilt wurde. Nach derzeitigen Informationen verschafften sich zwei Täter gewaltsam Zugang zum Inneren der Apotheke. Nach nur kurzer Zeit flüchteten die Einbrecher und konnten trotz umfangreicher Fahndung nicht gestellt werden. Was sie letztlich konkret gestohlen haben, ist noch nicht abschließend bekannt. Die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und sucht dabei nach Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen geben können. Beide Täter waren ca. zwischen 170 - 180 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell