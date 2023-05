POL-DA: Michelstadt: Gartenmöbel gestohlen

Wald-Michelbach (ots) - Drei vermutlich nicht verschlossen Fahrzeuge gerieten in der Nacht zum Samstag (13.05.) in das Visier von Kriminellen. Unbekannte drangen in die Innenräume der Autos, die in der Heidelberger Straße in Ober-Schönmattenwag abgestellt waren, ein und ließen unter anderem Münzgeld, Bankkarten, persönliche Dokumente sowie eine Bohrmaschine und einen Bohrschrauber mitgehen. Hinweise werden erbeten ...

