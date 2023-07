Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Obstsortierhalle im Alten Land ein, Baustellencontainer in Buxtehude aufgebrochen

Stade (ots)

1. Unbekannte dringen in Obstsortierhalle im Alten Land ein

Bisher unbekannte Täter sind am Wochenende zwischen Freitag, 17:00 h und heute Morgen 06:45 h in Guderhandviertel in der Dollerner Straße nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere einer dortigen Obstsortierhalle eingestiegen und haben die dortigen Büroräume durchsucht. Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der oder die Einbrecher dann anschließend unbemerkt flüchten.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter 04142-898130.

2. Baustellencontainer in Buxtehude aufgebrochen

Unbekannten haben in der Zeit von Freitagnachmittag, 14:00 h bis Samstagmorgen, 07:30 h in Buxtehude in der Estetalstraße einen dort aufgestellten Baustellencontainer aufgebrochen und daraus deine dynamische Fallplatte sowie einen Asphaltschneider im Wert von ca. 5.000 Euro entwendet. Mit dem Diebesgut konnten der oder die Täter dann unerkannt die Flucht antreten.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell