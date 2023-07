Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden 18 Werbeschilder in Stader Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der Nacht von Freitag den 07.07.2023 auf Samstag, den 08.07.2023 zwischen 01:00 h und 05:00 h haben bisher unbekannte Täter in der Stader Innenstadt "am Fischmarkt", in der Straße "Wasser West" und in der Fußgängerzone in der "Hökerstraße" insgesamt 18 Werbetafeln für die Veranstaltung "Lange Nacht" abgebaut und entwendet.

Die grünen runden Kunststofftafeln mit schwarzer Aufschrift waren mit Metallhalterungen und Kabelbindern an den dortigen Laternen befestigt und wurden nach dem Abmontieren komplett mitgenommen. Vier Schilder davon wurden erheblich beschädigt zurückgelassen.

Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht noch unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen mit den Diebstählen gemacht haben bzw. die Angaben über den Verbleib der Tafeln machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

