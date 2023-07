Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mercedesfahrer kommt von der Straße ab und landet im Graben, Einbrecher in Bützfleth erbeuten E-Bike

1. Mercedesfahrer kommt von der Straße ab und landet im Graben

Am heutigen frühen Morgen ist es gegen 07:35 h in Hedendorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Fahrer eines Mercedes beteiligt war. Der 83-Jährige aus Ahlerstedt war zu der Zeit auf der Kreisstraße 26 aus Richtung Grundoldendorf kommend in Richtung Bundesstraße 73 unterwegs. Am Ortseingang von Hedendorf touchierte er den Kantstein einer Verkehrsinsel und lenkte dann stark nach rechts. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in der Schutzplanke im Graben. Der Ahlerstedter blieb bei dem Unfall offenbar unverletzt, wurde aber zur Vorsicht vom Rettungsdienst in Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert.

Die aufwendige Bergung des in der Schutzplanke verkeilten PKW nahm einige Zeit ins Anspruch. Die Kreisstraße musste dafür dann zwischen 09:00 h und 10:00 h nochmals voll gesperrt werden.

Der Mercedes wurde schwer beschädigt, der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 10.000 Euro belaufen.

2. Einbrecher in Bützfleth erbeuten E-Bike

Zwischen Donnerstag, den 06.07., 18:00 h und Donnerstag, den 13.07., 06:50 h ist ein bisher unbekannter Einbrecher in Stade-Bützfleth im Obstmarschenweg auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und hat nach dem erfolglosen Versuch eine Holztür zu öffnen ein Fenster beschädigt und konnte dann so in das Innere des Hauses einsteigen.

Bei der Durchsuchung diverser Räume konnte der Unbekannte dann mindestens ein E-Bike erbeuten und damit unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

