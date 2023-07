Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stade, Unbekannte beschädigen Polizeifahrzeug in Hammah

Stade (ots)

1. Einbrecher in Stade

Zwischen Mittwoch, den 05.07., 08:30 h und Samstag, den 15.07., 20:30 h sind bisher unbekannte Täter in Stade in der Straße "Am Hohenwedel" nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen und haben sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Mit einer Spielekonsole als Beute konnten der oder die Einbrecher dann unerkannt flüchten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Unbekannte beschädigen Polizeifahrzeug in Hammah

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Hammah am dortigen Sportplatz auf dem Parkstreifen vor der "Kleinen Turnhalle" bei einem im Rahmen eines Polizeieinsatzes abgestellten Streifenwagen den rechten Außenspiegel abgetreten und damit einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro angerichtet.

