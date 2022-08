POL-WOB: VW Polo kommt von der Fahrbahn ab - 21-Jährige schwer verletzt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Kreuzheide-Süd, Hubertusstraße 15.08.2022, 22.30 Uhr - 16.08.2022, 05.15 Uhr Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Räume eines Sportvereins in der Hubertusstraße eingebrochen. Der genaue Tatzeitraum erstreckt sich von Montagabend 22.30 Uhr bis Dienstagmorgen 05.15 Uhr. Ein Vereinsmitglied hatte den Einbruch entdeckt und ...

mehr