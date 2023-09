Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrradladen- Zeugensuche

Gotha (ots)

Unbekannte begaben sich in der vergangenen Nacht, gegen 00.35 Uhr, widerrechtlich auf das Gelände eines Fahrradladens in der Mönchelsstraße. Anschließend drangen die Personen gewaltsam in das Geschäft ein und entwendeten zwei hochwertige Fahrräder. Der Beuteschaden liegt bei circa 25.000 Euro. Augenscheinlich handelte es sich bei den Tätern um zwei jugendlich aussehende Personen, einer von ihnen war mit einem Jogginganzug bekleidet. Offenbar flüchteten sie mit den gestohlenen Fahrrädern in Richtung Marstall. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0232181/2023) entgegen. (jd)

