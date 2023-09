LPI-GTH: Alkoholisiert

Ilmenau (ots) - In Folge des Verkehrsunfalls am 31. August 2023 auf der K 56 zwischen Manebach und Stützerbach ist die 16-jährige Sozia des überholenden Yamaha- Mopeds am heutigen Tag aufgrund ihrer Verletzungen verstorben. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

