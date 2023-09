LPI-GTH: E-Bike entwendet- Zeugensuche

Oberellen (Wartburgkreis) (ots) - Am 01. September ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1020. Ein 83-jähriger Fahrer eines VW fuhr von Gerstungen in Richtung Oberellen, kollidierte an einer dort befindlichen Engstelle mit einer Leitplanke und fuhr auf diese auf. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6.000 Euro. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

