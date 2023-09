LPI-GTH: Verunfallt

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße kam es am Morgen des 02. September zu einem Brandausbruch. Ungefähr 50 Personen verließen das Haus, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, bevor ein Vollbrand entstehen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

